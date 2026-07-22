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55% українців підтримують відставку Сирського – опитування

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55% українців підтримують відставку Сирського – опитування

Більшість українців, 55%, підтримують відставку Олександра Сирського з посади головнокомандувача Збройних сил України, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

"Відставку Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ підтримала понад половина опитаних (55%), проти звільнення виступили 15%. Ще 19% відповіли, що ставляться байдуже до цього питання, а решта (11%) обрали варіант "важко відповісти", – йдеться у звіті за результатами опитування, оприлюдненому в середу.

Відзначається, що опитування було завершене ще до появи в медіа інформації про відставку Сирського.

В той же час, абсолютна більшість українців виступає проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони.

"72% українців не підтримали звільнення Михайла Федорова з посади Міністра оборони, 5% – підтримали. Ще 17% – відповіли, що їм байдуже, а 6% обрали варіант "важко відповісти", – йдеться у звіті.

Опитування проводилося 20-21 липня 2026 року. Методом CATI (Computer-Assisted Telephone Interview – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) було опитано 1000 респондентів, які були відібрані шляхом випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. В опитуванні приймали участь жителі України віком 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка – не більше 3,1% з довірчою ймовірністю 0,95)

#головнокомандувач #рейтинг #опитування #сирський
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