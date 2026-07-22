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Залужний та Федоров очолили рейтинг довіри українців – опитування

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Залужний та Федоров очолили рейтинг довіри українців – опитування

Надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії, ексоловнокомандувач ЗСУ (2021 – 2024 рр) Валерій Залужний користується найбільшою довірою серед українців, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

"Найбільше довіряють Валерію Залужному (70%), Михайлу Федорову (65%), Кирилу Буданову (62%) і Володимиру Зеленському (59%)", – йдеться у звіті за результатами опитування, оприлюдненому в середу.

Відзначається також, що Олександру Усику висловили довіру 54% українців, тоді як Олександру Сирському – 23%, а Петру Порошенку – 21%.

"За останній тиждень рівень довіри до Михайла Федорова зріс з 35% до 65%, а довіра до Олександра Сирського знизилася з 39% до 23%", – наголосили дослідники.

Опитування проводилося 20-21 липня 2026 року. Методом CATI (Computer-Assisted Telephone Interview – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) було опитано 1000 респондентів, які були відібрані шляхом випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. В опитуванні приймали участь жителі України віком 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка – не більше 3,1% з довірчою ймовірністю 0,95).

#федоров #рейтинг #опитування #залужний
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