Азербайджан співпрацює з Україною у питаннях дотримання місцевими компаніями санкційних обмежень – посол

Санкції проти азербайджанських компаній, які були дотичні до експорту нафти з РФ в обхід запроваджених Європейським Союзом санкцій, наразі знято, і азербайджанська сторона співпрацює з українською в питаннях дотримання азербайджанськими компаніями відповідних обмежень, повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Азербайджані Юрій Гусєв.

"Наскільки нам у Посольстві відомо, ці санкції були скасовані відповідними судовими рішеннями", – сказав Гусєв в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про внесення до санкційних списків ЄС кількох азербайджанських компаній, які займалися експортом нафти з РФ в обхід санкцій, та боротьбу з їх діяльністю з боку азербайджанської влади.

"Ми уважно спостерігаємо за цими процесами і співпрацюємо з азербайджанською стороною для того, щоб азербайджанські компанії дотримувались усіх санкційних обмежень. Ці питання ми постійно обговорюємо з нашими азербайджанськими партнерами і дуже вдячні їм за розуміння та співпрацю", – наголосив дипломат.

Як повідомлялося, радник – уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк повідомляв, що в рамках боротьби з тіньовим флотом РФ до санкційних списків ЄС було внесено десятки компаній із різних країн, зокрема, РФ, ОАЕ, Туреччини, Азербайджану, Гонконгу та Ліберії, які забезпечували експорт російської нафти в обхід санкцій.

У той же час ЗАТ "Азербайджанське каспійське морське пароплавство" (ASCO) повідомило, що Європейський Союз 23 квітня вивів з-під санкційних обмежень п’ять танкерів, власником яких є Азербайджан. "Слід зазначити, що зазначені судна були передані третім сторонам у довгострокову оренду на підставі чартерних угод, водночас їхню експлуатацію здійснювали у повній відповідності з міжнародними правилами, включно із санкційними вимогами. Ухвалене рішення розглядається як результат об’єктивного підходу, заснованого на нормах міжнародного права, а також конструктивного діалогу", – йшлося в повідомленні.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, названі вище танкери 2025 року підпали під санкції Європейського Союзу, Сполученого Королівства і Канади за звинуваченнями, пов’язаними з перевезенням російської нафти.