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Алієв повідомив про таємну зустріч в Баку експосадовців Німеччини та Росії – ЗМІ

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Алієв повідомив про таємну зустріч в Баку експосадовців Німеччини та Росії – ЗМІ
Фото: сайт Президента Азербайджану

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що цього місяця у столиці Баку відбулася зустріч колишніх високопосадовців Німеччини та Росії, присвячена обговоренню шляхів припинення війни Росії проти України, повідомляє Bloomberg.

"Наша територія була використана для проведення такої зустрічі без нашого відома. Я не можу коментувати подробиці, оскільки ми не були присутні на зустрічі. Однак дані про польоти дозволяють мені стверджувати, що таємна зустріч у Баку дійсно відбулася", – заявив Алієв журналістам у вівторок у Берліні під час спільної прес-конференції з канцлером Фрідріхом Мерцем.

За повідомленнями ЗМІ, неофіційна німецька делегація – до складу якої входили колишній керівник апарату канцлера Ангели Меркель Рональд Пофалла та колишній глава землі Бранденбург Маттіас Платцек – провела зустріч у столиці Азербайджану з кількома соратниками Володимира Путіна. За наявною інформацією, до складу російської делегації входили Валерій Фадєєв, який очолює Раду при президенті Росії з питань громадянського суспільства та прав людини, та Віктор Зубков, який колись був віце-прем’єр-міністром Путіна, а зараз очолює правління державного енергетичного конгломерату "Газпром".

"Якщо ця зустріч мала на меті сприяти припиненню війни між Росією та Україною, ми можемо лише вітати це", – сказав Алієв. Він додав, що зустріч відбулася 12-14 липня.

Канцлер Німеччини чітко дав зрозуміти, що його уряд не мав до цього жодного стосунку.

"Мені нічого не відомо про таку зустріч", – відповів Мерц на запитання журналіста.

#азербайджан #переговори #німеччина #росія #алієв
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