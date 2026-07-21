Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Трамп готує нові імпортні мита щодо десятків країн – ЗМІ

1 хв читати
Додати як джерело
Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026
Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US

Президент США Дональд Трамп планує запровадити нові імпортні мита щодо кількох десятків країн уже цього тижня, повідомляє у вівторок The Financial Times з посиланням на джерела.

"Трамп готується запровадити нові мита для кількох десятків країн уже цього тижня", – йдеться в повідомленні.

За словами співрозмовників видання, мита, про які голова Білого дому може оголосити цього тижня, можуть становити від 10% до 12,5%, і вони торкнуться близько 60 країн. Приводом для таких заходів у Білому домі називають використання в цих країнах примусової праці.

Водночас FT пише, що радники Трампа "застерігають його від ризику економічних потрясінь у результаті його першої торговельної війни напередодні проміжних виборів".

У лютому Верховний Суд США більшістю голосів постановив, що рішення Трампа про введення у 2025 році мит проти товарів із великої кількості країн світу є незаконним. Трамп у відповідь ухвалив рішення підвищити рівень мит щодо імпорту з усіх країн світу спочатку до 10%. Для цього він застосував альтернативну схему, яка не була заборонена судом.

Однак дія цих заходів у вигляді мит у розмірі 10%, як зазначає FT, закінчується цієї п’ятниці.

#мито #трамп #сша
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Корецький про пріоритети на посаді прем'єра: хочу, щоб цей уряд став урядом оборони, економічного розвитку і євроінтеграції

Корецький про пріоритети на посаді прем'єра: хочу, щоб цей уряд став урядом оборони, економічного розвитку і євроінтеграції

Кандидат в прем’єр-міністри України, голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький заявив, що хоче, щоб Кабінет міністрів під його керівни…

Читати
Вибори в РФ не вплинуть на ескалацію війни, але після них Путін може збільшити мобілізацію, – Зеленський

Вибори в РФ не вплинуть на ескалацію війни, але після них Путін може збільшити мобілізацію, – Зеленський

Парламентські вибори в Росії не вплинуть на подальшу ескалацію війни, оскільки їхній результат є прогнозованим, однак Володимир Путін може вдатися до…

Читати