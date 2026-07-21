Трамп готує нові імпортні мита щодо десятків країн – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп планує запровадити нові імпортні мита щодо кількох десятків країн уже цього тижня, повідомляє у вівторок The Financial Times з посиланням на джерела.

"Трамп готується запровадити нові мита для кількох десятків країн уже цього тижня", – йдеться в повідомленні.

За словами співрозмовників видання, мита, про які голова Білого дому може оголосити цього тижня, можуть становити від 10% до 12,5%, і вони торкнуться близько 60 країн. Приводом для таких заходів у Білому домі називають використання в цих країнах примусової праці.

Водночас FT пише, що радники Трампа "застерігають його від ризику економічних потрясінь у результаті його першої торговельної війни напередодні проміжних виборів".

У лютому Верховний Суд США більшістю голосів постановив, що рішення Трампа про введення у 2025 році мит проти товарів із великої кількості країн світу є незаконним. Трамп у відповідь ухвалив рішення підвищити рівень мит щодо імпорту з усіх країн світу спочатку до 10%. Для цього він застосував альтернативну схему, яка не була заборонена судом.

Однак дія цих заходів у вигляді мит у розмірі 10%, як зазначає FT, закінчується цієї п’ятниці.