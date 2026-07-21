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Сибіга провів першу телефонну розмову з новим міністром закордонних справ Великої Британії Мілібандом

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Сибіга провів першу телефонну розмову з новим міністром закордонних справ Великої Британії Мілібандом
Фото: МЗС України

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга провів першу телефонну розмову з новим міністром закордонних справ Великої Британії Едом Мілібандом.

"Привітав його з призначенням та подякував Великій Британії за незмінну підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії, зокрема за допомогу у військовій, енергетичній, гуманітарній, економічній сферах та у вигляді санкцій, – написав Сибіга у телеграмі у вівторок.

За словами українського міністра, він поінформував свого візаві про останні події на полі бою та подякував за солідарність після останнього масштабного нападу Росії на Київ.

"Ми обговорили подальше зміцнення нашої співпраці, продовження військової допомоги, підтримку енергетичного сектору України напередодні зими та посилення тиску на Росію", – написав Сибіга та повідомив, що запросив Мілібанда відвідати Україну.

"Побажав йому та його команді успіхів у їхній важливій роботі та сподіваюся на тісну співпрацю з метою подальшого зміцнення життєво важливого партнерства між Україною та Великою Британією", – наголосив Сибіга.

Своєю чергою міністр закордонних справ Великої Британії за підсумками цієї розмови з Сибігою повідомив у соцмережі Х, що "наголосив на непохитній і рішучій підтримці Великобританії народу України".

За його словами, "Україна перебуває на передовій боротьби за цінності свободи та демократії в Європі".

#велика_британія #білібанд #сибіга #мзс
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