Сибіга: Напад на LPG-танкер Gas Lisbon, який прямував до України й був атакований поблизу узбережжя Румунії, є черговим прикладом російського терору

Очільник МЗС України Андрій Сибіга відреагував на удар Росії по судну Gas Lisbon неподалік Румунії:

"Російська війна не лише загрожує Україні, а й становить пряму загрозу свободі судноплавства, морській безпеці в Чорному морі та східному флангу НАТО. Навмисний напад на LPG-танкер Gas Lisbon, який прямував до України й атакований поблизу узбережжя Румунії, є черговим прикладом російського терору. Він поранив членів цивільного екіпажу, поставив під загрозу безпеку судноплавства в Чорному морі та вкотре продемонстрував, що Кремль не зважає ані на міжнародне морське право, ані на життя цивільних людей", – написав він у соцмережі Х.

Сибіга подякував Румунії за швидку рятувальну операцію, непохитну солідарність з Україною та чітке розуміння того, що безрозсудні дії Росії загрожують безпеці всього Чорноморського регіону.

Він наголосив, що Україна залишається відданою поглибленню співпраці з Румунією та всіма нашими партнерами задля зміцнення безпеки Чорного моря.

"Реакція має відповідати масштабу загрози. Посилення санкцій. Збільшення тиску на Росію. Повна відповідальність за кожен акт агресії. Агресора необхідно змусити припинити війну", – закликав очільник відомства.

Раніше президент Румунії Нікушор Дан повідомив, що минулої ночі танкер для перевезення пропану Gas Lisbon під ліберійським прапором зазнав ураження приблизно за 20 морських миль від румунського узбережжя.