Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

У МЗС пройшла зустріч із заступником голови місії посольства США в Україні

1 хв читати
Додати як джерело

Заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца провела зустріч із заступником голови місії посольства Сполучених Штатів Америки в Україні Деніелем Бішофом.

Як повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України, співрозмовники обговорили актуальні питання двостороннього партнерства та подальшу координацію зусиль з питань, що становлять взаємний інтерес.

Беца висловила вдячність США за незмінну підтримку України, її суверенітету, незалежності та територіальної цілісності, а також за всебічну допомогу у протидії триваючій збройній агресії РФ.

"Сторони підтвердили налаштованість на подальше зміцнення двостороннього діалогу між Україною та США", – йдеться у повідомленні.

#бішоф #беца #посольство_сша #мзс
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Корецький про пріоритети на посаді прем'єра: хочу, щоб цей уряд став урядом оборони, економічного розвитку і євроінтеграції

Корецький про пріоритети на посаді прем'єра: хочу, щоб цей уряд став урядом оборони, економічного розвитку і євроінтеграції

Кандидат в прем’єр-міністри України, голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький заявив, що хоче, щоб Кабінет міністрів під його керівни…

Читати
Вибори в РФ не вплинуть на ескалацію війни, але після них Путін може збільшити мобілізацію, – Зеленський

Вибори в РФ не вплинуть на ескалацію війни, але після них Путін може збільшити мобілізацію, – Зеленський

Парламентські вибори в Росії не вплинуть на подальшу ескалацію війни, оскільки їхній результат є прогнозованим, однак Володимир Путін може вдатися до…

Читати