У МЗС пройшла зустріч із заступником голови місії посольства США в Україні

Заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца провела зустріч із заступником голови місії посольства Сполучених Штатів Америки в Україні Деніелем Бішофом.

Як повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України, співрозмовники обговорили актуальні питання двостороннього партнерства та подальшу координацію зусиль з питань, що становлять взаємний інтерес.

Беца висловила вдячність США за незмінну підтримку України, її суверенітету, незалежності та територіальної цілісності, а також за всебічну допомогу у протидії триваючій збройній агресії РФ.

"Сторони підтвердили налаштованість на подальше зміцнення двостороннього діалогу між Україною та США", – йдеться у повідомленні.