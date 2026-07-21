Росія може використати захоплені українські дрони для провокацій проти країн НАТО – Міноборони Польщі

Росія може використати захоплені українські дрони для провокацій проти країн НАТО, зокрема Польщі, заявив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш після зустрічі Комітету Ради міністрів з питань національної безпеки, повідомляє RMF24.

"Ми вже стикалися з провокаціями із застосуванням дронів, тож бачили, на що здатна Російська Федерація, тому наша пильність та інформація про те, що такі дії можуть відбутися, є важливим елементом", – сказав Владислав Косіняк-Камиш під час прес-конференції.

Він пояснив, що одним зі сценаріїв можливої провокації є поява рою безпілотників з маркуваннями ЗСУ над країнами східного флангу НАТО. Під загрозою такої операції можуть опинитися Польща, країни Балтії, Фінляндія чи Румунія.

Косіняк-Камиш також запевнив, що збройні сили, прикордонна служба, поліція, спецслужби та союзники на східному фланзі НАТО співпрацюють між собою, а також що уряд співпрацює з Збройними силами України в питаннях протиповітряної оборони.

Говорячи про охорону кордонів, міністр зазначив, що "нікому не вдалося незаконно перетнути польсько-білоруський кордон". Він наголосив, що до накладення президентом вето на закон про запровадження програми SAFE уряд мав намір оснастити прикордонну службу, зокрема, системами протидії дронам, і завірив, що цей план буде реалізовано.

Косіняк-Камиш додав, що під час засідання комітету також обговорювалися питання кібербезпеки та посилення дезінформаційних кампаній. Він запевнив, що уряд справляється з російською пропагандою.

"Ми не впораємося, якщо цю російську пропаганду будуть поширювати поляки, ми самі. Саме тоді виникає величезна небезпека, і я закликаю всіх ретельно перевіряти джерела", – закликав міністр.