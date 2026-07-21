Посли ЄС обговорять з Угорщиною затвердження кластерів 2 та 3 для України та Молдови

Робоча група Ради ЄС з питань розширення (COELA) в середу, 22 липня, відновить роботу з Угорщиною щодо затвердження результатів скринінгу кластерів 2 та 3 для України та Молдови, щоб розпочати формальний процес їх відкриття, повідомляє "Європейська правда".

"У порядок денний COELA знову внесені пункти щодо результатів скринінгу кластерів №2 та №3 для України та Молдови. Ірландське президентство та держави ЄС вдруге спробують вмовити представника Угорщини підтримати рішення затвердити результати скринінгу та надіслати обом державам листи з проханням надати ЄС свої перемовні позиції щодо обох кластерів", – повідомило джерело в ЄС.

Зазначається, що саме надсилання листа є формальним початком процедури відкриття кластерів.

Ірландія, яка наразі головує в Раді ЄС, хотіла б до початку літніх відпусток дати старт підготовці до відкриття наступних кластерів для України та Молдови, щоб провести відповідну міжурядову конференцію вже у вересні.