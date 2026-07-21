Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Новий міністр оборони Британії оголосив про непохитну підтримку України

1 хв читати
Додати як джерело
Новий міністр оборони Британії оголосив про непохитну підтримку України
Фото: Unsplash

Новий прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем оголосив про призначення міністра оборони у своєму кабінеті.

"Вес Стрітінг призначений міністром оборони", – повідомила канцелярія прем'єра в соцмережі Х.

Стрітінг прокоментував це призначення, наголосивши, що головним пріоритетом уряду є забезпечення безпеки країни.

"Для мене велика честь обійняти посаду міністра оборони. Ми забезпечимо наші збройні сили необхідними ресурсами та будемо непохитно стояти пліч-о-пліч з нашими міжнародними союзниками, особливо з Україною", – наголосив він.

 

 

Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Корецький про пріоритети на посаді прем'єра: хочу, щоб цей уряд став урядом оборони, економічного розвитку і євроінтеграції

Корецький про пріоритети на посаді прем'єра: хочу, щоб цей уряд став урядом оборони, економічного розвитку і євроінтеграції

Кандидат в прем’єр-міністри України, голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький заявив, що хоче, щоб Кабінет міністрів під його керівни…

Читати
Вибори в РФ не вплинуть на ескалацію війни, але після них Путін може збільшити мобілізацію, – Зеленський

Вибори в РФ не вплинуть на ескалацію війни, але після них Путін може збільшити мобілізацію, – Зеленський

Парламентські вибори в Росії не вплинуть на подальшу ескалацію війни, оскільки їхній результат є прогнозованим, однак Володимир Путін може вдатися до…

Читати