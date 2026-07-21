Новий міністр оборони Британії оголосив про непохитну підтримку України

Новий прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем оголосив про призначення міністра оборони у своєму кабінеті.

"Вес Стрітінг призначений міністром оборони", – повідомила канцелярія прем'єра в соцмережі Х.

Стрітінг прокоментував це призначення, наголосивши, що головним пріоритетом уряду є забезпечення безпеки країни.

"Для мене велика честь обійняти посаду міністра оборони. Ми забезпечимо наші збройні сили необхідними ресурсами та будемо непохитно стояти пліч-о-пліч з нашими міжнародними союзниками, особливо з Україною", – наголосив він.