Зміна британського прем'єра не вплине на підтримку України, переконаний Яценюк

Підтримка України у Великій Британії є двопартійним консенсусом, тож прихід нового прем'єр-міністра Ендрю Бернема не змінить курсу Лондона в цьому аспекті, переконаний голова Київського безпекового форуму (КБФ), експрем'єр України (2014-16) роках Арсеній Яценюк.

"Ми завжди мали підтримку як лейбористів, так і торі – двох провідних партій Великої Британії. І британський народ справді цінує Україну. А в інтересах національної безпеки як України, так і Британії – забезпечити перемогу України у війні", – сказав Яценюк в ефірі BBC, відповідаючи на питання, що зміна прем'єра може означати для України.

Він зазначив, що попередній очільник британського уряду Кір Стармер "провів чудову роботу", і висловив сподівання, що Бернем "зробить те саме". "Підтримуючи Україну, ви підтримуєте Британію, яка є ключовим стратегічним партнером України. Саме ви (Сполучене Королівство – ІФ-У) були флагманом: починаючи з NLAW (шведсько-британського протитанкового комплексу малої дальності – ІФ-У) і закінчуючи танками Challenger та ракетами Storm Shadow. Тож я не очікую жодних змін у британській зовнішній політиці", – наголосив Яценюк.

Як повідомлялося, Бернем у своїй першій промові заявив про непохитну та рішучу підтримку України "на 100%, так само як це робив Кір Стармер". Свої перші розмови на новій посаді новий британський прем'єр провів з президентами України та США Володимиром Зеленський та Дональдом Трампом.

Він також зазначив, що протягом останніх кількох років, обіймаючи посаду мера Великого Манчестера, він співпрацював з українськими мерами. "Я використовую весь цей досвід у своїй новій ролі, і президент Зеленський не матиме жодних сумнівів у тому, що підтримка Великої Британії є непохитною, рішучою, що вона завжди буде поруч із ним, і я особисто також буду поруч із ним", – додав Бернем.