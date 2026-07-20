МВФ підтвердив засідання ради у понеділок щодо 1-го перегляду програми EFF для України

Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) у понеділок розгляде питання першого перегляду Програми розширеного фінансування EFF для України разом із запитами про звільнення від застосування критеріїв виконання, звільненням від відповідальності за недотримання критерію виконання та гарантії фінансування.

Відповідно до інформації на сайті Фонду, ще одним пунктом є консультації з Україною за статтею IV за 2026 рік.

Згідно із порядком денним засідання, українське питання йде другим після консультацій із Бразилією за статтею IV за 2026 рік.

Як повідомлялося, призначений 16 липня новий прем’єр-міністр України Сергій Корецький свою першу міжнародну розмову, за його словами, провів із першим заступником директора-розпорядника МВФ Деніелом Кацом, під час якої обговорив підготовку до цього засідання ради Фонду. У разі позитивного рішення Україна зможе отримати другий транш Програми EFF у розмірі $690 млн.

МВФ та Україна 12 червня досягли домовленості на рівні персоналу (SLA) щодо першого перегляду чотирирічної програми EFF загальним обсягом $8,1 млрд, відкритої наприкінці лютого цього року. Для позитивного рішення про перший перегляд Верховна Рада 9 червня прийняла закон про оподаткування на цифрових платформах (№4903-IX, законопроєкт №15111-д), але його ще не підписав президент. Відносно решти складних зобов’язань, взятих під час затвердження програми наприкінці лютого цього року, серед яких оподаткування посилок до $150 та перегляд спрощеної системи оподаткування, досягнута домовленість про відстрочку їх виконання.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, 12 червня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук направив закон про оподаткування на цифрових платформах на підпис президенту. Як стверджує заступниця голови профільного парламентського комітету Ольга Василевська-Смаглюк, відсутність підпису голови держави пов’язана із тим, що в закон внесли правку про послаблення фінансового моніторингу політично значущих осіб (РЕР), що порушило домовленості України з Європейським Союзом та Європейською Комісією у сфері протидії відмиванню коштів.

"Також до переліку національних РЕР додали дві нові категорії, яких немає ні у рекомендаціях FATF, ні у регламенті ЄС: керівників структурних підрозділів Нацбанку нижче рівня правління, і відповідальних за фінмоніторинг у держбанках. НБУ був категорично проти, бо якщо працівника комплаєнсу самого визнають РЕРом, виникає конфлікт інтересів, він фактично контролює процедуру, під яку сам підпадає", – додала депутатка у дописі у Телеграм у понеділок.

Окрім того, в цей закон під час другого читання також були включені норми про посилення контролю за онлайн-торгівлею підакцизної продукції, яка з 2027 року може здійснюватися лише за наявності продавця у спеціальному реєстрі Державної податкової служби.

Закон також вводить терміном на 10 років мито за ставкою EUR0,3 за кг на експорт необробленого та розпиляного каміння групи 2516 УКТ ЗЕД: граніту, габро, базальту, лабрадориту та інших схожих декоративних чи будівельних порід.