ЄК наполягає на своїй пропозиції щодо заборони транспортування СПГ з РФ у рамках 21-го пакету санкцій

Єврокомісія (ЄК) не має наміру відмовлятися від запропонованої в рамках проєкту 21-го пакету санкцій щодо РФ повної заборони на транспортування російського СПГ, але дискусії з цього приводу тривають, заявила офіційна представниця ЄК Паула Пінью.

"Ми дотримуємося нашої пропозиції щодо 21-го пакету санкцій. Як ви знаєте, це все ще є предметом дискусій із державами-членами. Тому не будемо вдаватися в деталі цих дискусій, ми чекаємо на затвердження (пакету – ІФ-У). Кожен пакет санкцій, у даному випадку 21-й, вимагає одностайності", – сказала речниця в понеділок на брифінгу в Брюсселі.

"Ми знаємо, що це непросте питання. З попереднім, 20-м пакетом, ми впоралися. І ми продовжуємо нашу роботу з метою затвердження також і 21-го пакету санкцій", – додала Пінью.

Також вона наголосила, що заборона на попередні обмеження щодо російського СПГ набула чинності і продовжуватиме діяти.

Останні обмеження проти російського скрапленого природного газу були введені в рамках 20-го пакету санкцій ЄС. На відміну від попереднього, 14-го, пакету, який заборонив перевалку газу в портах ЄС, 20-й пакет був спрямований проти технічного обслуговування флоту та роботи європейських терміналів.

Усі ці заходи стосуються території, портів та імпорту самого Євросоюзу. Пропозиція ЄК щодо 21-го пакету, яка наразі обговорюється, має на меті заборонити європейським суднам перевозити російський газ між третіми країнами, чого досі не передбачалося.

Греція намагається домогтися особливих умов або перехідного періоду для конкретних судновласників, насамперед для компанії Dynagas.

Компанія володіє газовозами льодового класу Arc7, спеціально спроєктованими для роботи в Арктиці, які обслуговують завод "Ямал СПГ". Греція стверджує, що ці високоспеціалізовані судна неможливо використовувати в інших регіонах, і компанія буде змушена продати їх не західним покупцям, що лише передасть прибутковий бізнес у чужі руки.

Афіни вимагають не поширювати нову заборону на довгострокові контракти, які грецькі танкери льодового класу зобов’язані виконувати згідно з угодами з "Ямал СПГ". Повний розрив цих угод, заявляє грецька сторона, загрожує судновласникам дефолтом.

Грецькі дипломати наполягають на проведенні глибокого економічного аналізу. Вони хочуть довести Брюсселю, що заборона на транспортування розорить європейських перевізників, але не позбавить Росію доходів, оскільки СПГ просто перейде на азійські судна.