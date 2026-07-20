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Новий прем'єр Великої Британії проведе перші телефонні розмови із Зеленським та Трампом

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Новий прем'єр Великої Британії проведе перші телефонні розмови із Зеленським та Трампом

Новий прем’єр Великої Британії Ендрю Бернем заявив, що насамперед зв’яжеться з президентами України Володимиром Зеленським та США Дональдом Трампом.

"Дзвінки Зеленському та Трампу будуть сьогодні першими", – цитує в понеділок слова Бернема телеканал Sky News.

За його словами, жодних змін у політиці Великої Британії щодо України не буде. "Я використовую весь свій досвід у новій ролі, і у президента Зеленського не повинно бути сумнівів, що підтримка Британії триватиме", – сказав він.

Раніше в понеділок новий лідер Лейбористської партії Бернем став прем’єр-міністром Великої Британії.

#трамп #бернем #зеленський #велика_британія
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