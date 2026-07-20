Корецький: Україна розраховує на відкриття всіх переговорних кластерів для вступу до ЄС без зволікань

Прем’єр-міністри України Сергій Корецький заявляє, що Україна розраховує на відкриття без зволікань всіх переговорних кластерів для вступу до Європейського Союзу, а також на своєчасне виділення цього року чергових траншів макрофінансової допомоги та Ukraine Facility.

"Запевнив, що уряд України продовжить реалізацію необхідних реформ і виконання всіх зобов’язань у межах євроінтеграційного процесу. Розраховуємо на збереження єдності ЄС у підтримці України та подальше просування переговорного процесу", – написав Корецький в телеграм-каналі за підсумками розмови з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Зазначається, що сторони обговорили підготовку до наступного опалювального сезону, зокрема залучення додаткових фінансових ресурсів для формування необхідних запасів газу та відновлення енергетичної інфраструктури, яку РФ продовжує цілеспрямовано знищувати.

"Європейський Союз залишається найбільшим фінансовим партнером України. У межах Ukraine Support Loan Україна вже отримала 8,1 млрд євро. Розраховуємо на своєчасне виділення цього року чергових траншів макрофінансової допомоги та Ukraine Facility, що є критично важливими для забезпечення фінансової стійкості України", – написав прем’єр.

Окрему увагу Корецький і президентка Єврокомісії приділили посиленню санкційного тиску на Росію та зміцненню української протиповітряної оборони.

"Україна потребує додаткових перехоплювачів, здатних збивати російські балістичні ракети. Звернувся до Європейської комісії з проханням сприяти якнайшвидшому забезпеченню України такими засобами, щоб захистити життя наших людей. Погодились, що потрібна більш активна співраця у межах спільного антибалістичного проєкту", – розповів він.

Як повідомлялося, 15 червня ЄС офіційно оголосив про відкриття першого переговорного кластеру з Україною та Молдовою щодо вступу в ЄС.

14 липня Україна та ЄС офіційно відкрили шостий переговорний кластер –"Зовнішня політика" – у процесі набуття Україною членства в ЄС.