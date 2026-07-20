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На Ставці обговорюватимуть питання постачання та організаційні рішення, а не призначення головкома – Литвин

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На Ставці обговорюватимуть питання постачання та організаційні рішення, а не призначення головкома – Литвин
Фото: Міністерство оборони України

Повідомлення про те, що на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача нібито обговорюватиметься питання призначення нового головнокомандувача Збройних сил України, є некоректними, заявив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин.

"Щось там пішли повідомлення, що начебто на Ставці сьогодні буде обговорюватися питання про нового головнокомандувача – це некоректно", – сказав Литвин журналістам у понеділок.

За його словами, порядок денний Ставки передбачає обговорення запитів командирів корпусів щодо забезпечення, а також низки організаційних питань.

"Ставка взагалі не для того, а для того, щоб обговорити запити від командирів корпусів по постачанню та деякі організаційні рішення меншого порядку", – зазначив Литвин.

На тлі конфлікту головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та ексміністра оборони Михайла Федорова, що призвело до низки заходів протесту, президент України проводить зустрічі з військовими.

19 липня президент провів розмови з командувачем Об’єднаних Сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком і командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом.

Раніше у понеділок Зеленський зустрівся вже з Горбатюком і Драпатим.

#ставка #головнокомандувач #генштаб_зсу
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