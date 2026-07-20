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Політика

Бернем заявив про непохитною та рішучу підтримку України

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Бернем заявив про непохитною та рішучу підтримку України
Фото: Justin Ng / Alamy

Новопризначений прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем у своїй першій промові заявив про намір поговорити із Зеленським і ще раз підтвердити свою підтримку України, повідомляє Sky News.

"Пізніше сьогодні я дуже чітко дам зрозуміти президенту Зеленському, що, як ви знаєте, нічого не змінилося. Я буду підтримувати його на 100%, так само як це робив Кір Стармер", – заявив він.

Новий прем’єр-міністр повідомив журналістам, що президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп стануть його "першими співрозмовниками" сьогодні.

Бернем зазначив, що протягом останніх кількох років, обіймаючи посаду мера Великого Манчестера, він співпрацював з українськими мерами.

"Я використовую весь цей досвід у своїй новій ролі, і президент Зеленський не матиме жодних сумнівів у тому, що підтримка Великої Британії є непохитною, рішучою, що вона завжди буде поруч із ним, і я особисто також буду поруч із ним", – додав він.

#допомога_україні #бернем #велика_британія
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