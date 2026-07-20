Енді Бернем стане прем'єр-міністром Великої Британії

Новий лідер Лейбористської партії Енді Бернем у понеділок зустрінеться з королем Великої Британії Карлом III, який доручить йому сформувати уряд.

За повідомленням західних ЗМІ, спочатку в понеділок прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомить Карла III про свою відставку, потім монарх доручить Бернему взяти на себе формування наступного уряду.

Бернем офіційно став новим лідером Лейбористської партії в п’ятницю, змінивши на цій посаді Стармера. Тоді він заявив, що має намір стати "лідером для Півночі, Півдня, Сходу та Заходу, для Шотландії, Вельсу та Північної Ірландії" і змінити політичний курс партії.

У червні Стармер заявив про намір піти у відставку з посади лідера партії і, відповідно, прем’єр-міністра після того, як багато однопартійців закликали його до цього через накопичені претензії, зокрема, через невдалі результати партії на виборах до муніципальних рад Англії, а також до парламентів Вельсу та Шотландії. Після цього Бернем став єдиним претендентом у боротьбі за партійне лідерство, а тому автоматично переміг.

Майбутній прем’єр обіцяє направити частину співробітників свого офісу до Манчестера. Робота в цьому місті буде зосереджена на тому, щоб рівномірно розподіляти ресурси по країні. Бернем назвав ініціативу "Номер 10, Північ", вона має стати "мозковим центром оновленої Великої Британії".

Також він висловив надію на те, що Велика Британія зможе повернутися до ЄС за його життя, однак заявив, що поки що не планує проводити референдум. Водночас Бернем наголосив, що спробує зміцнити відносини з європейськими країнами.

Бернем попередив, що за його керівництва позиція Лондона щодо України не зміниться, і він продовжуватиме підтримувати Київ. Одночасно він вибачився за позицію своєї партії щодо конфлікту в Секторі Гази, заявивши, що необхідно чинити більший тиск на ізраїльську владу. За його словами, існують "докази того, що в Газі, ймовірно, були скоєні воєнні злочини".

Бернем народився 7 січня 1970 року в передмісті Ліверпуля Ейнтрі, його батько працював інженером, а мати – у реєстратурі лікаря загальної практики. Уже в 15 років майбутній прем’єр став членом Лейбористської партії, до чого його надихнули батьки, які були членами профспілок.

Майбутній прем’єр закінчив Фітсвіллем-коледж Кембриджського університету, де вивчав англійську філологію. Після завершення навчання Бернем переїхав до Лондона, де деякий час працював у журналі Tank World. Після роботи в апараті депутата Тесси Джоуелл, а також на низці другорядних посад у парламенті, у 2001 році його обрали до Палати громад, де він перебував до 2017 року.

У цей час він обіймав низку посад в уряді прем’єр-міністра Тоні Блера, а також був міністром культури, ЗМІ та спорту й міністром охорони здоров’я в уряді прем’єр-міністра Гордона Брауна.

У 2017 році Бернем залишив парламент і переміг на виборах мера Манчестера. На цій посаді Бернем відзначився успіхами у благоустрої та розвитку інфраструктури міста, за що отримав в англійських ЗМІ прізвисько "король Півночі". Цю посаду він обіймав до 2026 року і залишив її лише заради повернення до парламенту.

У 2000 році Бернем одружився з Марі-Франс ван Гіл, у них народилися син і дві доньки.