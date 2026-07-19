Трамп закликає сенаторів включити заходи проти Ірану до законопроєкту про санкції проти РФ

Республіканцям у Сенаті США слід доповнити законопроєкт про санкції проти РФ, включивши до нього обмежувальні заходи проти Ірану, заявив у неділю американський президент Дональд Трамп.

"Республіканцям слід додати Іран до законопроєкту про санкції проти Росії", – написав він у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, такого доповнення хотів би нині покійний сенатор Ліндсі Грем, який був ініціатором пропозицій щодо антиросійських санкцій.

"Саме це й відбудеться, це важливо", – додав Трамп, говорячи про заходи проти Ірану.