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Політика

Трамп закликає сенаторів включити заходи проти Ірану до законопроєкту про санкції проти РФ

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Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026
Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US

Республіканцям у Сенаті США слід доповнити законопроєкт про санкції проти РФ, включивши до нього обмежувальні заходи проти Ірану, заявив у неділю американський президент Дональд Трамп.

"Республіканцям слід додати Іран до законопроєкту про санкції проти Росії", – написав він у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, такого доповнення хотів би нині покійний сенатор Ліндсі Грем, який був ініціатором пропозицій щодо антиросійських санкцій.

"Саме це й відбудеться, це важливо", – додав Трамп, говорячи про заходи проти Ірану.

#іран #санкції_рф #трамп #сша
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