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Заклики послаблювати Україну є відірваними від реальності, заявив Косіняк-Камиш

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Заклики послаблювати Україну є відірваними від реальності, заявив Косіняк-Камиш

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш після масованої російської ракетної атаки на Україну заявив, що заклики до послаблення підтримки Києва чи гальмування модернізації польської армії є відірваними від реальності.

"Росія провела найпотужнішу від початку повномасштабного вторгнення атаку балістичними та крилатими ракетами на Україну і анонсує підготовку до великої мобілізації військ. Це показує, наскільки відірваними від реальності є голоси, що закликають послабити підтримку України чи гальмувати модернізацію польської армії", – написав Косіняк-Камиш у соцмережі X.

Він додав, що Польща робить усе можливе, аби російські ракети ніколи не загрожували її території та безпеці.

#польща #україна #косіняк_камиш
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