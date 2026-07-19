Сибіга закликав до нищівного тиску на Москву та негайного посилення санкцій після масованої атаки РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після чергової масованої російської атаки закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Москву, прискорити постачання засобів протиповітряної оборони та розблокувати 21-й пакет санкцій Європейського Союзу.

"Нам потрібен нищівний тиск на Москву, щоб покласти край цьому терору. Не може бути жодних пауз у посиленні санкцій та ізоляції Росії. 21-й пакет ЄС має бути розблокований зараз", – написав Сибіга у соцмережі Х.

За його словами, під час останньої атаки Росія застосувала найбільшу від початку повномасштабної війни кількість балістичних ракет – близько чотирьох десятків, завдавши удару по столиці України, що призвело до загибелі та поранення людей.

Міністр наголосив, що не може бути жодних затримок із реалізацією домовленостей щодо постачання Україні додаткових ракет-перехоплювачів, а також із розвитком європейської системи захисту від балістичних загроз.

Сибіга також закликав не допустити повернення Росії до міжнародних спортивних змагань, заявивши, що це означало б виправдання її воєнних злочинів.

Крім того, глава МЗС розкритикував політику умиротворення Кремля, наголосивши, що президента РФ Володимира Путіна можна зупинити лише силою та всебічною підтримкою України.

Як повідомлялося, російські війська в ніч на неділю здійснили масовану атаку балістичними ракетами, у Києві загинула одна людина, ще п’ятеро постраждали. У лікарнях наразі перебувають дев’ять з 15 постраждалих.