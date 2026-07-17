Провал франко-німецького проєкту винищувача не завадив оборонній співпраці сторін – Мерц

Німеччина та Франція спільно працюватимуть над системою ПРО та ракетною програмою, попри провал проєкту спільного винищувача шостого покоління FCAS, заявив у п’ятницю канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

"Сьогодні ми ухвалили новий робочий план щодо співпраці в оборонній промисловості, підготовлений нашими міністрами за нашим дорученням. Це конкретний, реалістичний і цілеспрямований план, який визначає нашу співпрацю там, де це має вирішальне значення для нашої безпеки, наприклад, у сфері інтегрованої протиракетної оборони та потенціалу нанесення глибоких ударів", – сказав Мерц на спільній із президентом Франції Еммануелем Макроном пресконференції в Німеччині.

Там, у місті Брюль (земля Північний Рейн-Вестфалія), відбулося засідання франко-німецької ради міністрів. Пресконференцію транслював канал BFMTV.

"Місяць тому ми дійшли висновку, що наш спільний проєкт FCAS зірвався через суперечності в промисловому середовищі. Ми не закрили очі на цю сувору реальність і зробили з цього висновок", – зазначив федеральний канцлер.

Програма FCAS (Future Combat Air System) – це амбітна європейська ініціатива зі створення "бойової авіаційної системи майбутнього". Проєкт було започатковано у 2017 році лідерами Франції та Німеччини (згодом до них приєдналася Іспанія) з метою замінити до 2040 року нинішнє покоління винищувачів Rafale та Eurofighter. Вартість програми оцінювалася в EUR100 млрд.

У червні 2026 року канцлер Мерц і президент Макрон офіційно оголосили про скасування спільної розробки пілотованого винищувача нового покоління.

Розбіжності між Парижем і Берліном виявилися непереборними. Головний промисловий конфлікт розгорівся між французькою компанією Dassault Aviation та європейським концерном Airbus, який представляв інтереси Німеччини. Французи навідріз відмовилися ділитися своїми секретними ноу-хау та технологіями, вони вимагали повного контролю над архітектурою літака. Airbus вимагав рівного доступу до технологій та паритетного розподілу обсягів робіт.

Навесні 2026 року сторони визнали, що компроміс неможливий.