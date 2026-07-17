Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Провал франко-німецького проєкту винищувача не завадив оборонній співпраці сторін – Мерц

2 хв читати
Додати як джерело
Провал франко-німецького проєкту винищувача не завадив оборонній співпраці сторін – Мерц
Фото: Tobias Koch

Німеччина та Франція спільно працюватимуть над системою ПРО та ракетною програмою, попри провал проєкту спільного винищувача шостого покоління FCAS, заявив у п’ятницю канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

"Сьогодні ми ухвалили новий робочий план щодо співпраці в оборонній промисловості, підготовлений нашими міністрами за нашим дорученням. Це конкретний, реалістичний і цілеспрямований план, який визначає нашу співпрацю там, де це має вирішальне значення для нашої безпеки, наприклад, у сфері інтегрованої протиракетної оборони та потенціалу нанесення глибоких ударів", – сказав Мерц на спільній із президентом Франції Еммануелем Макроном пресконференції в Німеччині.

Там, у місті Брюль (земля Північний Рейн-Вестфалія), відбулося засідання франко-німецької ради міністрів. Пресконференцію транслював канал BFMTV.

"Місяць тому ми дійшли висновку, що наш спільний проєкт FCAS зірвався через суперечності в промисловому середовищі. Ми не закрили очі на цю сувору реальність і зробили з цього висновок", – зазначив федеральний канцлер.

Програма FCAS (Future Combat Air System) – це амбітна європейська ініціатива зі створення "бойової авіаційної системи майбутнього". Проєкт було започатковано у 2017 році лідерами Франції та Німеччини (згодом до них приєдналася Іспанія) з метою замінити до 2040 року нинішнє покоління винищувачів Rafale та Eurofighter. Вартість програми оцінювалася в EUR100 млрд.

У червні 2026 року канцлер Мерц і президент Макрон офіційно оголосили про скасування спільної розробки пілотованого винищувача нового покоління.

Розбіжності між Парижем і Берліном виявилися непереборними. Головний промисловий конфлікт розгорівся між французькою компанією Dassault Aviation та європейським концерном Airbus, який представляв інтереси Німеччини. Французи навідріз відмовилися ділитися своїми секретними ноу-хау та технологіями, вони вимагали повного контролю над архітектурою літака. Airbus вимагав рівного доступу до технологій та паритетного розподілу обсягів робіт.

Навесні 2026 року сторони визнали, що компроміс неможливий.

#франція #німеччина #оборона #мерц
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Корецький про пріоритети на посаді прем'єра: хочу, щоб цей уряд став урядом оборони, економічного розвитку і євроінтеграції

Корецький про пріоритети на посаді прем'єра: хочу, щоб цей уряд став урядом оборони, економічного розвитку і євроінтеграції

Кандидат в прем’єр-міністри України, голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький заявив, що хоче, щоб Кабінет міністрів під його керівни…

Читати
Вибори в РФ не вплинуть на ескалацію війни, але після них Путін може збільшити мобілізацію, – Зеленський

Вибори в РФ не вплинуть на ескалацію війни, але після них Путін може збільшити мобілізацію, – Зеленський

Парламентські вибори в Росії не вплинуть на подальшу ескалацію війни, оскільки їхній результат є прогнозованим, однак Володимир Путін може вдатися до…

Читати