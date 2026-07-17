НАТО та ЄС тиснуть на Грецію щодо передачі Україні ракет для Patriot – ЗМІ

Афіни зазнають постійного тиску з боку партнерів по НАТО та Європейському Союзу з вимогою надати Україні засоби протиповітряної оборони Patriot, зокрема ракети з систем, що знаходяться на озброєнні ВПС Греції, повідомляє eKathimerini з посиланням на обізнані джерела.

"За словами джерел, Україна звернулася до Греції з проханням надати до 200 ракет PAC-2 з грецьких батарей Patriot", – йдеться у повідомленні.

Українські офіційні особи вважають, що термін експлуатації деяких з цих ракет, які вже 23 роки перебувають на озброєнні ВПС Греції, може добігати кінця.

Цей запит надійшов після того, як попередні переговори щодо можливої передачі частини шести грецьких батарей Patriot не привели до укладення угоди. Хоча деякі союзники стверджували, що Греція могла б надати частину своїх запасів Patriot, українські запити зараз зосереджені саме на запасах ракет, а не на повних системах.

"Будь-яка передача вимагатиме, щоб ракети були визнані придатними до використання, але не необхідними для бойових дій. Згідно з повідомленням, одна з пропозицій, що обговорюється, передбачає продаж Грецією ракет Норвегії, яка потім доставить їх до Києва. Афіни не дали жодних сигналів про те, що відреагують позитивно", – зазначає видання.

Грецькі чиновники стверджують, що країна вже робить свій внесок у безпеку союзників шляхом розгортання систем Patriot, зокрема батареї в Саудівській Аравії, яка захищає критично важливу інфраструктуру нафтопереробних заводів.

Греція також зазначила, що раніше постачала ракети "Sea Sparrow" і "Crotale" для підтримки України після того, як термін експлуатації цих систем у грецьких збройних силах добігав кінця.