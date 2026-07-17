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Кабмін ухвалив рішення з реорганізації структур низки міністерств відповідно до рішень Ради – Корецький

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Кабмін ухвалив рішення з реорганізації структур низки міністерств відповідно до рішень Ради – Корецький
Фото: https://www.facebook.com/sergii.koretskyi.page

Кабінет міністрів ухвалив рішення з реорганізації структур низки міністерств відповідно до рішень Верховної Ради, повідомив прем’єр-міністри України Сергій Корецький.

"Реорганізовуємо структуру міністерств відповідно до рішень парламенту. Відновлюємо Мінагрополітики, створюємо окреме Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб. Розмежували напрями економіки й довкілля та відновлення, а також інфраструктури й транспорту", – написав він в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада призначила голову правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України, а також за його поданням затвердила новий склад Кабінету міністрів.

Кількість віцепрем’єр-міністрів у новому Кабміні скоротилася з чотирьох до трьох, тоді як кількість міністерств, через роз’єднання великих відомств, збільшилася з 15 до 17.

Таке збільшення кількості міністерств пов’язано черговим розділенням Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства на Міністерство економіки та довкілля і Міністерство аграрної політики та продовольства.

В уряді також більше немає посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій, як і відповідного міністерства. У новому Кабміні цей функціонал розподілили між новоствореними Міністерством у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб та Міністерством відновлення, інфраструктури та транспорту.

#кабмін #корецький
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