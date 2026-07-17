"Євросолідарність" проти канікул в Раді та вимагає позачергового засідання для призначення всіх міністрів

Парламентська фракція партії "Європейська солідарність" вимагає якомога швидше скликати засідання Верховної Ради і сформувати повний склад Кабінету міністрів, заявив народний депутат, лідер політсили Петро Порошенко.

"Учора парламент прожив дивний день, який мав дати країні відповіді, але залишив після себе лише запитання. І найголовніше з них звучить так: як країна, яка п'ятий рік поспіль живе у повномасштабній війні, може дозволити собі залишитися без призначених парламентом у законний спосіб міністра оборони, міністра закордонних справ і голови Служби безпеки України?", – сказав Порошенко у відеозверненні у п'ятницю.

За його словами, такі посади не можуть існувати в режимі "тимчасово" і не можуть "керуватися телефонним правом чи усними вказівками".

"Україна сьогодні не має дефіциту людей, здатних очолити Міністерство оборони. У суспільстві давно сформувалися авторитети, яким довіряють військові, добровольці й мільйони українців – такі як генерал Залужний, міністр Федоров, генерал Драпатий і багато інших. Але держава повинна перестати відкладати рішення, без яких неможливо ефективно керувати країною під час війни. І ці рішення мають бути абсолютно, бездоганно легітимними", – переконаний лідер партії.

Також, за словами політика, на розгляді залишаються рішення, без яких неможливо посилити оборону держави, вдосконалити систему мобілізації, виконати зобов'язання по європейській інтеграції, серед яких – перезавантаження Державного бюро розслідувань.

Порошенко назвав неприйнятним, "щоби парламент із сьогоднішнього дня чомусь вирішив, коли він недоформував уряд, самоусунутися від роботи і піти у відпустку".

"Ми, фракція "Європейська солідарність", вимагаємо від голови Верховної Ради Стефанчука невідкладно скликати позачергове пленарне засідання. Почути людей, які вийшли на вулиці з вимогою в тому числі і до депутатів. Президент України – наше звернення – має внести до парламенту подання щодо призначення міністра оборони, міністра закордонних справ, голови Служби безпеки України. І ці кандидатури мають бути такими, що користуються повагою, авторитетом і довірою суспільства. Бо війна не бере канікул: російські ракети не відкладають своїх ударів на серпень, тому як держава, так і парламент не мають брати пауз. Хоча б заради армії, яка воює, і в неї ніяких канікул немає", – сказав він.

Як повідомлялося, згідно з календарем десятої сесії Верховної Ради, після завершення липневих пленарних засідань у серпні передбачено роботу народних депутатів у комітетах, фракціях і з виборцями, а перший пленарний тиждень після перерви розпочинається 18 серпня. Закон "Про правовий режим воєнного стану" прямо встановлює, що Верховна Рада в умовах воєнного стану працює в сесійному режимі.

Наразі після формування нового Кабінету міністрів України вакантними залишаються посади міністра оборони та міністра закордонних справ.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=hwRO5wcA61g