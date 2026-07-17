ЄС запровадив санкції проти всієї структури, що забезпечує виробництво навігаційного модуля "Комета" – уповноважений президента

Запроваджені Європейським Союзом 17 липня санкції охопили не лише виробника навігаційного модуля "Комета", який використовується у дронах типу "Шахед/Герань" та балістичних ракетах "Іскандер-М", а й усю корпоративну структуру, що забезпечує його розробку, виробництво, управління та фінансування, повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Саме такий підхід є найбільш ефективним, оскільки ускладнює можливості для обходу санкцій через зміну структури власності, перерозподіл виробництва чи використання пов’язаних компаній", – сказав Власюк у коментарі "Інтерфакс-Україна" у п’ятницю.

За його словами, до санкційного списку увійшли підприємства групи ABS Electro, які координують діяльність підприємств, управляють активами, здійснюють розробку та виробництво електронних компонентів. Санкції також запроваджено проти голови ради директорів "АБС Електро" Ірини Харісової, яка керує компаніями, що беруть участь у виробництві навігаційного модуля "Комета".

Окремо Власюк відзначив включення до санкцій АТ "АБС ЗЕІМ Автоматизація", яке, за його словами, не лише входить до групи ABS Electro, а й постачає обладнання для нафтопереробних, сховищних та транспортних об’єктів великих російських нафтогазових компаній.

Він також повідомив, що всіх фізичних та юридичних осіб, щодо яких ЄС запровадив санкції, Україна включила до свого санкційного пакета ще 14 березня 2026 року.

"Це свідчить про ефективність українських санкційних напрацювань і поглиблення координації з європейськими партнерами. Чим швидше такі рішення синхронізуються між країнами санкційної коаліції, тим менше можливостей Росія матиме для збереження виробництва критично важливих компонентів свого озброєння", – наголосив Власюк.

Як повідомлялось, Рада ЄС оголосила про прийняте в п’ятницю рішення запровадити обмежувальні заходи щодо однієї фізичної особи та п’яти організацій, що входять до складу російського військово-промислового комплексу.