ЄС заявляє про повну підтримку зусиль для встановлення справедливості та відповідальності РФ щодо збитого МН17 – заява Каллас

Європейський Союз знову заявляє про свою повну підтримку всіх зусиль, спрямованих на встановлення правди, справедливості та відповідальності щодо збиття рейсу МН17 Малайзійських авіаліній відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 2166.

З відповідною заявою у 12-ту річницю з дня трагедії, яка сталася в українському небі над Донбасом, виступила Високий представник Європейського союзу Кая Каллас. Текст заяви розповсюджено у п’ятницю в Брюсселі.

"17 липня ми відзначаємо 12-ту річницю збиття рейсу MH17 авіакомпанії Малайзійських авіаліній. Ми вшановуємо пам’ять 298 невинних людей, включаючи 80 дітей, 17 національностей, більшість з яких є громадянами Європи, які загинули. Ми висловлюємо найглибші співчуття родинам та близьким жертв", – йдеться в заяві.

Каллас зазначила, що ЄС вітає рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) від 9 липня 2025 року та рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) від 12 травня 2025 року, які визнали Російську Федерацію відповідальною за збиття рейсу MH17 та загибель 298 осіб на борту.

"ЄСПЛ також постановив, що Російська Федерація несе відповідальність за додаткові страждання, які ці події спричинили найближчим родичам. ЄСПЛ одноголосно постановив, що Російська Федерація порушила Європейську конвенцію з прав людини. Тепер, коли це встановлено, ЄСПЛ може визначити наслідки порушень та розмір збитків, що підлягають відшкодуванню", – нагадала про суть рішення Високий представник.

Крім того, вона вказала, що і Рада ІКАО дійшла висновку, що Російська Федерація порушила заборону міжнародного права на застосування зброї проти цивільних повітряних суден у польоті. "У своєму рішенні, винесеному 30 червня 2025 року, Рада ІКАО зобов’язала (заявників) Австралію та Нідерланди, а також (відповідача) Російську Федерацію розпочати добросовісні переговори щодо повного відшкодування збитих збитків за збиття рейсу MH17", – зазначила Каллас.

Продовжуючи далі говорити про подальшій хід подій, Високий представник повідомила, що після рішення Ради ІКАО від 30 червня 2025 року, Австралія та Нідерланди у серпні 2025 року двома вербальними нотами звернулися до Російської Федерації з проханням негайно розпочати з ними переговори в добросовісній формі для оперативного вирішення питань повного відшкодування збитків та інших правових наслідків, що виникають внаслідок порушення Російською Федерацією своїх міжнародних зобов’язань за Чиказькою конвенцією. "Російська Федерація так і не відповіла на це прохання. Натомість, 18 вересня 2025 року Російська Федерація подала позов проти Австралії та Нідерландів до Міжнародного Суду ООН, скориставшись своїм правом на оскарження рішень Ради ІКАО", – вказала вона.

Високий представник наголосила, що рішення ЄСПЛ та рішення Ради ІКАО є важливими кроками до встановлення правди, справедливості та відповідальності для всіх жертв рейсу MH17, їхніх родичів та близьких. "Європейський Союз повторює свій заклик до Російської Федерації визнати свою відповідальність за цю трагедію та повною мірою співпрацювати у зусиллях щодо забезпечення справедливості", – заявила Каллас.