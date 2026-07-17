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Україна закликає Польщу до конструктивного діалогу та співпраці у вивченні подій Волинської трагедії – МЗС

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Україна закликає Польщу до конструктивного діалогу та співпраці у вивченні подій Волинської трагедії – МЗС
Фото: Дмитро Кошовий

Україна розраховує на конструктивний діалог з Польщею і закликає до продовження співпраці для встановлення правди про минуле, заявляє Міністерство закордонних справ України в коментарі щодо Сеймом Польщі постанови у зв’язку з роковинами трагічних подій на Волині.

"Нагадуємо, що 11 липня українська сторона на найвищому рівні віддала шану всім жертвам Волинської трагедії. Українські та польські високопосадовці вшанували пам’ять невинно вбитих українців та поляків як на території України, так і на території Польщі. Україна розраховує на конструктивний і фаховий діалог, продовження спільних пошукових та ексгумаційних робіт на території двох держав. Правда про минуле встановлюється виключно науковим підходом", – йдеться в коментарі.

Наголошується, що Україна цінує Польщу як одного з найближчих союзників у протистоянні російській агресії.

"Біль минулого не повинен роз’єднувати народи, об’єднані сьогодні спільними цінностями, спільним ворогом, спільним європейським майбутнім. Українська сторона продовжить дотримуватися паритетного підходу. Закликаємо до рівноправного ставлення у двосторонніх відносинах, взаємної поваги до політик національної пам’яті, прагматичного добросусідства заради сильної України та сильної Польщі", – резюмували в міністерстві.

#польща #україна #волинська_трагедія #мзс
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