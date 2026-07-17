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Рада ЄС вводить санкції проти російського ВПК

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Рада ЄС вводить санкції проти російського ВПК

Рада ЄС оголосила про прийняте в п’ятницю рішення запровадити обмежувальні заходи щодо однієї фізичної особи та п’яти організацій, що входять до складу російського військово-промислового комплексу.

"Усі п’ять перелічених організацій входять до групи компаній "АБС Електро", що розробляє та виробляє електронні й радіоелектронні компоненти, необхідні для ведення війни з використанням безпілотників", – йдеться в комюніке Ради ЄС.

У ньому повідомляється, що до санкційного списку входить Ірина Харісова, голова правління групи компаній "АБС Електро", та директор кількох компаній цієї групи.

"Сьогоднішні включення до списку були прийняті в рамках обмежувальних заходів щодо дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України", – зазначають у Брюсселі.

Особи, включені до цього санкційного режиму, підлягають заморожуванню активів, а надання їм коштів або економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, заборонено. Крім того, на фізичних осіб, включених до списку, поширюється заборона на поїздки до ЄС, нагадав Рада Європейського Союзу.

Відповідні акти опубліковано 17 липня в "Офіційному віснику" ЄС. Ця постанова Ради ЄС набула чинності в день публікації.

#впк #рада_єс #санкції_рф
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