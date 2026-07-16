Качка про євроінтеграцію: за останній рік ми довели, що вміємо рухатися швидко

В.о. віцепрем’єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, завершуючи роботу на посаді, заявив, що євроінтеграція України є незворотньою, але попереду ще багато роботи.

"Рівно рік я мав честь представляти Україну на переговорах про вступ до ЄС. Це двосторонній рух: ми доводимо своє право на членство в блоці трансформацією, яку здійснюємо під час найбільшої війни в Європі в цьому сторіччі, а європейські партнери підтримують нас, бо розуміють: безпека і успіх України – це запорука безпеки й успіху самої Європи. Шлях, на який інші країни-кандидатки витрачали десятиліття, ми проходимо максимально швидко. Така динаміка без жодних послаблень та преференцій – результат системної роботи: скрінінг, узгоджений план змін, ухвалені закони. Це свідчення відданості держави виконанню взятих на себе зобов’язань щодо членства", – написав Качка в мережі Facebook.

Він наголосив, що євроінтеграція України – це вже незворотній процес, але найважливіше – попереду.

"Усі закони, які вже ухвалила і має ухвалити Україна на євроінтеграційному шляху, підтверджують, що ми – інституційна держава, яка поважає і виконує політичні зобов’язання незалежно від людей, які над цим працюють. Це передовсім потрібно нам самим. Незалежний суд, де людина знає, що її спір із сусідом, роботодавцем чи державою вирішать чесно. Сильна та прозора антикорупційна політика. Дотримання прав і свобод людини. Революцією Гідності Україна заявила на весь світ, що її місце в Європі. Залишилося затвердити це законодавчо", – додав він.

Качка подякував українському суспільству, парламенту, уряду, партнерам у Європі.

"Це була і залишається спільна робота – і саме вона, і тільки вона наближає нас до мети. Дякую всій переговорній команді України за відданість та наполегливу роботу на результат. Україна буде в Євросоюзі. За останній рік ми довели: ми вміємо рухатися швидко. Подальший темп залежить тільки від нас", – наголосив він.

Як повідомлялося, планується, що новим віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України замість Тараса Качки призначать представника України при ЄС Всеволода Ченцова.