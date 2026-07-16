Вимоги до нового уряду: повернути Федорова, гроші для армії, незалежність антикорупційних органів – "Євросолідарність"

Партія "Європейська Солідарність" вимагає від нового уряду повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони, повернути 40 млрд грн армії, частину податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення військовослужбовців повернути бригадам, ліквідувати кешбеки і ці гроші також спрямувати на Сили оборони, забезпечити незалежність антикорупційних органів, заявив лідер партій, п’ятий президент України Петро Порошенко.

"Сьогодні у нас була зустріч з кандидатом (на посаду прем’єра – ІФ-У). Я його знаю достатньо давно і можу наголосити: ви справили позитивне враження. Перше питання, яке підняв я: чому в списку вашого уряду нема Федорова? Чому ви не відстояли позицію міністра оборони? Це б дозволило уникнути картонкових майданів. Чому зараз Верховна Рада не здатна запросити діючого міністра оборони для того, щоб послухати звіт?", – заявив він під час обговорення кандидатури на посаду нового прем’єр-міністра Сергія Корецького.

Порошенко вкотре наголосив на необхідності формування уряду національної єдності, втім відзначив позапартійний статус Корецького.

"Для чого я хотів, щоб ми прибрали попередній уряд? Щоби був уряд національної єдності. Ми марнуємо цей шанс. Хоча я наголошую, Сергій представник не партійного уряду і не монобільшості. Я дуже хотів би, щоби цим шансом скористалися, щоби парламент повернув суб’єктність, щоби парламент ніс конституційну відповідальність за уряд", – наголосив лідер "Євросолідарності".

"Ми підняли питання про повернення 40 млрд армії. Ми підняли питання повернути ПДФО бригадам. Ми підняли питання ліквідувати кешбеки – ці гроші також на Збройні сили. Ми підняли питання забезпечити незалежність антикорупційних органів. Почули... відповідь: ми готові з цим працювати, ми готові тримати двері відкритими, ми готові працювати щомісячно в форматі діалогу з фракціями. Подивимось", – резюмував Порошенко.