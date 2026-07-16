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Корецький: зробимо все, щоб для кожної далекобійної операції і високоточного удару українські воїни мали достатньо сил і засобів

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Корецький: зробимо все, щоб для кожної далекобійної операції і високоточного удару українські воїни мали достатньо сил і засобів
Фото: https://www.facebook.com/sergii.koretskyi.page

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що головним завдання уряду є повне забезпечення Сил оборони України та масштабування українського оборонно-промислового комплексу.

"Приступаю до виконання обов’язків прем’єр-міністра з чітко визначеними пріоритетами. Наше головне завдання – повне забезпечення Сил оборони України та масштабування українського оборонно-промислового комплексу. Ми зробимо все, щоб для кожної далекобійної операції, кожного високоточного удару, для захисту позицій на фронті українські воїни мали достатньо сил і засобів: дронів усіх типів, наземних роботизованих комплексів, сучасного обладнання та озброєння", – написав Корецький в мережі Facebook після призначення.

Також за його словами серед пріоритетів: підготовка до зими, підтримка українських громадян і бізнесу, виконання соціальних зобов’язань, своєчасна виплату пенсій, соціальної допомоги, підтримка прифронтових громад, зміцнення взаємодії з міжнародними партнерами, залучення додаткових ресурсів і максимально ефективне використання міжнародної допомоги, повноправне членство України в Європейському Союзі.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада призначила голову правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України.

#зсу #премєр_міністр #опк #корецький
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