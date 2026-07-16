Рада призначила Корецького прем'єром

Верховна Рада призначила голову правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України.

За його кандидатуру, внесену президентом Володимиром Зеленським, на засіданні парламенту в четвер проголосувало 289 народних депутати.

На посаді прем’єра Корецький змінила колишнього голову українського уряду Юлію Свириденко, яка обіймала посаду рівно один рік, з 17 липня 2025 року.

Голоса у підтримку Корецького розподілилися наступним чином: фракція "Слуга народу" – 194, "Європейська солідарність" – 15, "Батьківщина" – 1 , "Голос" – 5, депутатська група "Довіра" – 17, "За майбутнє – 14 , "Платформа за життя та мир" – 17, "ВІдновлення України" – 15, позафракційні – 11.

Корецький народився 14 березня 1978 року в Луцьку. Вищу освіту здобув у Луцькому технічному університеті за спеціальностями "Машинобудування" та "Економіка бізнесу", а також в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу – за спеціальністю "Видобування нафти і газу".

Пройшов шлях від молодшого аналітика групи компаній "Континіум" (з 1999 року) до генерального директора компанії "Континіум" (з 2007 року).

З 2013 року до кінця 2018 року розвивав бізнес мережі АЗК WOG на посаді СЕО.

Після чого розпочав реалізацію власних проєктів. Був співзасновником та головою правління енерготрейдера Centurion Group SA (Швейцарія).

З 9 листопада 2022 року обіймав посаду директора ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта". З 14 травня 2025 року – голова правління НАК "Нафтогаз України".

За даними Руху "Чесно", у 2002-2006 роках і 2012-2014 роках був помічником нардепа Верховної Ради 4 і 7 скликання на громадських засадах Ігоря Єремеєва.

У 2006 році балотувався до Волинської обласної ради 5 скликання від "Народного блоку Литвина", а також до Верховної Ради 5 скликання від того ж Блоку.

У 2007-2012 рр. був помічником на громадських засадах народної депутатки Верховної Ради 6-го скликання Катерини Ващук, обраної від "Народного блоку Литвина".

Корецький задекларував 32,3 млн грн доходів за 2025 рік, земельні ділянки загальною площею 261,6 тис. кв. м в Донецькій області, 6 годинників від Rolex, Patek Philippe, Breguet, OPUS і Ulysse Nardin та інше.