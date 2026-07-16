Туреччина підтримує територіальну цілісність, незалежність та суверенітет України – Фідан

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан підтвердити підтримку Анкарою територіальній цілісності, незалежності та суверенітету України.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на пресконференції із українським колегою Андрієм Сибігою у Києві у четвер.

"Найбільшим бажанням нашого народу є якнайшвидше припинення цих страждань. Тому я ще раз хочу підтвердити нашу підтримку територіальній цілісності, незалежності та суверенітету України", – заявив Фідан.

Він розповів, що на сьогоднішній зустрічі з главою МЗС України обговорили зусилля, спрямовані на завершення війни. За словами міністра, "останні події викликають занепокоєння".

" З одного боку, ми бачимо застій у дипломатичних зусиллях, а з іншого – посилення бойових дій. Особливо ми відкрито стурбовані зростанням атак на цивільну інфраструктуру та населені пункти в останній період. Ми вважаємо, що потрібно якнайшвидше повернутися за стіл переговорів і рішуче продовжувати використовувати дипломатичні інструменти для вирішення конфлікту", – заявив Фідан.

Раніше турецький МЗС повідомило, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан 15-16 липня відвідає з візитом Україну. Фідан востаннє відвідував Україну 29-30 травня 2025 року.