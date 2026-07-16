Корецький: поки на мав змоги скласти якісну і детальну програму уряду, але це буде пріоритетом перших днів роботи

Кандидат в прем’єр-міністри України, голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький заявляє, що поки на мав змоги скласти якісну і детальну програму уряду, але це буде пріоритетом перших днів роботи Кабінету міністрів у разі його обрання.

"Я отримав пропозицію очолити уряд декілька днів назад. Безумовно, що нестандартний час, військовий час, нестандартні умови і все відбувається достатньо динамічно. Тому за цей доволі короткий період часу, безумовно, скласти якісну, детальну програму уряду було неможливо. Але це одна з головних тактичних задач в перші дні роботи разом з новим урядом, в разі обрання, скласти програму уряду і представити її Верховній Раді", – сказав Корецький під час розгляду у парламенті у четвер питання його призначення на посаду, відповідаючи на запитання, якою буде змінена Програма діяльності Кабінету міністрів України.