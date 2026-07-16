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Корецький готовий вивчити питання розподілу повноважень віцепрем'єра з європейської інтеграції і головного переговірника України про вступ до ЄС

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Корецький готовий вивчити питання розподілу повноважень віцепрем'єра з європейської інтеграції і головного переговірника України про вступ до ЄС

Кандидат в прем’єр-міністри України, голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький готовий вивчити питання необхідності розподілу повноважень віцепрем’єра з європейської і євроатлантичної інтеграції і головного переговірника України про вступ до Європейського Союзу.

"З приводу європейської інтеграції – до сьогоднішнього дня зроблена неймовірна, титанічна, а саме головне результативна робота за багато-багато років на шляху до європейської інтеграції. І так, як ми з вами проговорили, якщо є така ініціатива, і вона раціональна з міркуванням розподілу, я точно можу обіцяти, так це проаналізувати разом з вами, спільно, зі всіма, хто причетний і практично здійснює процес євроінтеграції України, і далі вже від цього виходити з рішенням і можливими ініціативами навіть на рівень президента", – сказав Корецький під час розгляду у парламенті у четвер питання про його призначення на посаду, відповідаючи на запитання  голови комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванни Климпуш-Цинцадзе про розподіл посад віцепрем’єра з європейської і євроатлантичної інтеграції і головного переговірника України про вступ в ЄС.

#корецький #євроінтеграція #віцепремєр
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