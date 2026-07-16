Туреччина буде продовжувати дипломатичні зусилля для поновлення переговорів між Україною та РФ

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час свого візиту до Києва запевнив, що Анкара буде продовжувати прямі дипломатичні зусилля, зокрема з метою повторного проведення переговорів щодо миру в Україні.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві у четвер.

Міністр наголосив, що "Туреччина з початку війни підтримує прямі контакти з обома сторонами".

"Під час нашого візиту до Москви минулого місяця ми ще раз передали наші пропозиції щодо якнайшвидшого завершення війни мирними шляхами.

Ми також мали можливість почути їхні погляди. У найближчий період ми будемо активно продовжувати наші прямі дипломатичні зусилля, зокрема з метою повторного проведення переговорів", – заявив Фідан.

За його словами, "ризик поширення конфлікту досі залишається серйозною загрозою".

"і ми спостерігаємо різні ескалації.

Розвитки, які загрожують безпеці Чорного моря, ще більше посилюють ці занепокоєння", – сказав Фідан.

Раніше турецький МЗС повідомило, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан 15-16 липня відвідає з візитом Україну. Фідан востаннє відвідував Україну 29-30 травня 2025 року.