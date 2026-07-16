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Туреччина буде продовжувати дипломатичні зусилля для поновлення переговорів між Україною та РФ

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Туреччина буде продовжувати дипломатичні зусилля для поновлення переговорів між Україною та РФ
Фото: Валерія Прощенко

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час свого візиту до Києва запевнив, що Анкара буде продовжувати прямі дипломатичні зусилля, зокрема з метою повторного проведення переговорів щодо миру в Україні.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві у четвер.

Міністр наголосив, що "Туреччина з початку війни підтримує прямі контакти з обома сторонами".

"Під час нашого візиту до Москви минулого місяця ми ще раз передали наші пропозиції щодо якнайшвидшого завершення війни мирними шляхами.

Ми також мали можливість почути їхні погляди. У найближчий період ми будемо активно продовжувати наші прямі дипломатичні зусилля, зокрема з метою повторного проведення переговорів", – заявив Фідан.

За його словами, "ризик поширення конфлікту досі залишається серйозною загрозою".

"і ми спостерігаємо різні ескалації.

Розвитки, які загрожують безпеці Чорного моря, ще більше посилюють ці занепокоєння", – сказав Фідан.

Раніше турецький МЗС повідомило, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан 15-16 липня відвідає з візитом Україну. Фідан востаннє відвідував Україну 29-30 травня 2025 року.

#переговори #фідан #туреччина #сибіга
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