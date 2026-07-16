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Глава МЗС Туреччини підтвердив продовження здійснення внесків до PURL

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Глава МЗС Туреччини підтвердив продовження здійснення внесків до PURL
Фото: Валерія Прощенко

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час перебування у Києві підтвердив продовження допомоги Україні, зокрема внесками до Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на пресконференції із українським колегою Андрієм Сибігою у Києві у четвер.

Фідан зазначив , що сьогоднішня зустріч в Києві має особливе значення тому, що вона відбувається одразу після саміту НАТО в Анкарі.

"На саміті НАТО союзники дали сильні сигнали щодо продовження підтримки України. Туреччина з першого дня війни надає Україні як політичну, так і військову підтримку. Як зазначив наш шановний президент на засіданні лідерів НАТО, ми як Туреччина продовжимо вносити свій внесок до Переліку пріоритетних потреб для України", – сказав він.

#київ #фідан #сибіга #purl #туреччина
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