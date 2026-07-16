Відставка Федорова може викликати в ЄС питання щодо причин звільнення такої людини – єврокомісар з питань оборони

Європейський Союз у разі звільнення з посади міністра оборони Михайла Федорова може потребувати пояснень, заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

"Моя особиста думка: це поставить питання, чому таку людину замінюють. Але, напевно, ще зарано про це говорити, адже ми не знаємо, яким буде склад уряду", – заявив Кубілюс в інтерв’ю "Європейській правді", відповідючи на запитання про можливу реакцію ЄС на звільнення Федорова.

Він додав, що новина про можливу відставку Федорова стала "великою несподіванкою для нього".

"Дійсно, іноді зміни в уряді потрібні. І ми чули від співрозмовників тут, у Києві, що новий прем’єр-міністр підходить для цієї посади. Але мене найбільше цікавить, хто в Україні відповідатиме за оборону і що буде з міністром оборони. Ми дуже тісно співпрацювали й досі співпрацюємо з Михайлом Федоровим – і до, і особливо після того, як він очолив Міноборони. За цей період вдалося дійсно багато досягнути. Включаючи майже щоденні дипстрайки по Москві, Петербургу, Омську, Криму тощо", – наголосив єврокомісар.

Разом з тим, зазначив він, для Європи важливо продовжувати роботу, яку вже було розпочато, особливо щодо фінансування України.

"Ми з Михайлом Федоровим та Сергієм Боєвим добре спрацювалися. Затверджено перший перелік озброєння, є перший часовий графік використання європейського фінансування, що стосується виробництва дронів. Всі домовленості та процедури як з боку України, так і з боку ЄС працюють ефективно, і перші кошти вже надійшли в Україну. На підході – додаткові кошти, ми очікуємо нового траншу цього тижня. Він може піти на ракети, на винищувачі та на деяке інше дуже важливе для України обладнання", – розповів Кубілюс.

Як повідомлялось, президент України Зеленський повідомив, що у середу, 15 липня проведе зустріч з керівництвом армії, а також з міністром оборони України Михайлом Федоровим щодо пріоритетів подальшої роботи. Після цього народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") повідомив, що на зустрічі з народними депутатами фракції "Слуга народу" президент заявив, що внесе кандидатуру ексміністра внутрішніх справ Ігоря Клименка на посаду міністра оборони країни, а Федоров "буде десь поруч".

Після цього радники Федорова Сергій "Флеш" Бескрестнов та Сергій Стерненко повідомили про припинення роботи на своїх посадах. Також заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров подав рапорт про відставку у зв’язку з цією ситуацією.

Сам Федоров у прощальному дописі в соцмережах написав, що шкодує, що під час перебування на посаді не надто рішуче звільняв людей, які гальмували зміни у відомстві.