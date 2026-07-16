Корецький про пріоритети на посаді прем'єра: хочу, щоб цей уряд став урядом оборони, економічного розвитку і євроінтеграції

Кандидат в прем’єр-міністри України, голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький заявив, що хоче, щоб Кабінет міністрів під його керівництвом став урядом оборони, економічного розвитку та європейської інтеграції.

"Стійкість України має два фундаменти – це наша армія, військові, які тримають передову, та наші люди, які попри всі жахіття війни, живуть тут, працюють, народжують дітей, відновлюють зруйноване, розбудовують і ментально тримаються п’ятий рік війни. Саме тому перед урядом стоять чіткі задачі, яких очікує українське суспільство і які вимагають часу. Вичерпне забезпечення сил оборони, масштабування нашого військово-промислового комплексу, підтримка населення України, соціальний захист, особлива увага для прифронтових громад, там, де зараз найскладніша ситуація", – сказав Корецький під час розгляду у парламенті у четвер питання його призначення на посаду.

За його словами, вкрай важлива задача – це підготовка та проходження наступної зими, підтримка бізнесу для економічної стабільності держави та розвитку і посилення взаємодії з партнерами, залучення та ефективне використання міжнародної допомоги і,, вступ України до Європейського Союзу.

"Росія вчиняє страшні злочини над українською нацією. Українці втрачають рідних, житло, звичні для кожної людини побут та середовище. Ми маємо забезпечити підтримку внутрішньо переміщених осіб. Ветерани безумовним є нашим пріоритетом, були і будуть. Держава підтримувала ветеранів і продовжить це робити", – додав він.

Крім того, за його словами, Міністерство аграрної політики має бути окремим відомством.

"Україна буде членом Європейського Союзу. Це з один з конституційних пріоритетів. І це історична місія нашого покоління. І я обіцяю, що уряд зробить все можливе та необхідне на цьому шляху", -зазначив кандидат.

"Я готовий до складних кроків. Головне, щоб вони працювали на покращення життя, на нашу стійкість. У всіх регіонах України особлива увага на прифронтові, які атакують росіяни практично щодня. Я хочу, щоб цей Кабінет міністрів став урядом оборони, урядом економічного розвитку, урядом європейської інтеграції", – наголосив він.