Звернення Ради до МОК: спортсмени РФ і Білорусі мають залишатися поза змаганнями до кінця війни

Верховна Рада звернулася до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та міжнародних спортивних федерацій щодо продовження відсторонення спортсменів Російської Федерації та Республіки Білорусь від участі у міжнародних спортивних змаганнях до повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти України.

За відповідну постанову №15391 проголосували 245 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер.

Верховна Рада закликала Міжнародний олімпійський комітет "скасувати рішення про відновлення прав олімпійського комітету росії та продовжити його відсторонення до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України, відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаного державного кордону та забезпечення виконання норм міжнародного права".

Український парламент також закликав МОК до закінчення війни не допускати спортсменів, спортивні делегації, офіційних осіб, спортивні організації Російської Федерації та Білорусі до участі в Олімпійських іграх, Юнацьких Олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях та заходах. Крім того, Верховна Рада запропонувала МОК забезпечити проведення незалежної та об’єктивної перевірки діяльності олімпійського комітету Росії та спортивних федерацій РФ щодо будь-яких форм співпраці з спортивними структурами на тимчасово окупованих територіях України, включно з Автономною Республікою Крим і містом Севастополем, а також окремими районами Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, та використання спорту як інструменту державної політики.