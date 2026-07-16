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Клименко на чолі Міноборони зможе навести лад в питанні з мобілізацією і роботою ТЦК, вважає генерал Прокопенко

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Клименко на чолі Міноборони зможе навести лад в питанні з мобілізацією і роботою ТЦК, вважає генерал Прокопенко

Командир 1-го корпусу НГУ "Азов", бригадний генерал Денис "Редіс" Прокопенко вважає, що Ігор Клименко на чолі МВС приділяв багато уваги та часу військовим питанням, тому має достатньо досвіду та розуміння, щоб налаштувати усі процеси як майбутній міністр оборони країни.

"Він постійно відстоює інтереси військовослужбовців Нацгвардії та уважно ставиться до належного забезпечення підрозділів НГУ (військові формування у складі міністерства внутрішніх справ). Гадаю, відтепер такий підхід буде застосований до бійців усіх структур, які захищають Україну на передовій", – написав Денис Прокопенко у Facebook.

Також командир "Азову" підкреслив, що новий міністр має достатньо досвіду та розуміється на налаштуванні процесів, "аби навести лад в питанні з мобілізацією та роботою ТЦК – одному з критичних для нашого війська на сьогоднішній день".

Відносно Михайло Федорова, на думку бригадного генерала, колишній міністр оборони України зміг реалізувати багато важливих кроків, які посилили обороноздатність держави і послабили військові спроможності ворога.

#міноборони #прокопенко #нгу #клименко #азов
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