Профільний комітет Ради підтримав призначення Корецького на посаду прем'єра

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує Верховній Раді призначити Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра країни.

Як повідомив в телеграм народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос"), відповідне рішення комітет ухвалив на засіданні зранку в четвер.

Корецький народився 14 березня 1978 року в Луцьку. Вищу освіту здобув у Луцькому технічному університеті за спеціальностями "Машинобудування" та "Економіка бізнесу", а також в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу – за спеціальністю "Видобування нафти і газу".

Пройшов шлях від молодшого аналітика групи компаній "Континіум" (з 1999 року) до генерального директора компанії "Континіум" (з 2007 року).

З 2013 року до кінця 2018 року розвивав бізнес мережі АЗК WOG на посаді СЕО.

Після чого розпочав реалізацію власних проєктів. Був співзасновником та головою правління енерготрейдера Centurion Group SA (Швейцарія).

З 9 листопада 2022 року обіймав посаду директора ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта". З 14 травня 2025 року – голова правління НАК "Нафтогаз України".

За даними Руху "Чесно", у 2002-2006 роках і 2012-2014 рр. був помічником нардепа Верховної Ради 4-го і 7-го скликань на громадських засадах Ігоря Єремеєва.

У 2006 році балотувався до Волинської обласної ради 5-го скликання від "Народного блоку Литвина", а також до Верховної Ради 5-го скликання від того самого Блоку.

У 2007-2012 рр. був помічником на громадських засадах народної депутатки Верховної Ради 6-го скликання Катерини Ващук, обраної від "Народного блоку Литвина".

Як повідомлялося, 14 липня Верховна Рада України прийняла відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.