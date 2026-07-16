"Європейська солідарність" на зустрічі з Корецьким порушила питання суб'єктності парламенту та уряду – Геращенко

"Європейська солідарність" на зустрічі з кандидатом на посаду прем’єр-міністра Сергієм Корецьким порушила питання суб’єктності парламенту та уряду, повідомила співголова фракції Ірина Геращенко.

"Фракція "Європейська солідарність" зустрілася з кандидатом на посаду прем’єра Сергієм Корецьким… Наша фракція піднімала питання суб’єктності парламенту та уряду, реформи армії, демографії, програми діяльності уряду, відновлення критичної інфраструктури, євроінтеграції, і в цьому контексті відновлення міністерства екології та аграрної політики, ситуації в енергетиці, економіці та соціальній сфері", – написала Геращенко у Фейсбуці у четвер.

За її словами, "Європейська солідарність" закликала майбутнього очільника Кабінету міністрів відмовитися від телемарафону і припинити популізм, яким нескінченно займався попередній уряд.

"Ну, і враховуючи самодурство Зеленського в історії з Федоровим, порадили пану Корецькому, якщо його сьогодні призначать прем’єром, негайно запросити пана Михайла до нового уряду, й не на ритуальну посаду, а для вироблення плану безпеки та оборони країни", – зазначила народна депутатка.

Геращенко також підкреслила, що за словами Корецького він планує мати постійний діалог з Верховною Радою та усіма фракціями. Вона наголосила, що Корецький зізнався, що він не політик і що його "запросили стати прем’єром".

"Уточнила, хто запросив. "Спільне рішення депутатів СН і президента" – відповів кандидат", – написала співголова фракції.