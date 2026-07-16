Афіни заблокували 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії через загрозу для бізнесу – ЗМІ

Греція виступила проти нового, 21-го, пакету санкцій Євросоюзу щодо Росії, який передбачає заборону на транспортування російського СПГ до третіх країн, з огляду на інтереси бізнесу, пише Financial Times.

"Греція виступила проти нового раунду санкцій ЄС щодо російського газу, щоб захистити судноплавну компанію Dynagas", – повідомляє видання.

За словами джерел Financial Times, представник Греції в ЄС заявив у середу своїм колегам, що заплановані санкції щодо російського СПГ "зруйнують" Dynagas.

Згідно з даними морського порталу Equasis, у Dynagas експлуатується 27 газовозів, третина з яких – танкери льодового класу Arc7, побудовані для роботи в крижаних арктичних водах поблизу "Ямал СПГ", пояснює Financial Times.

Представник Греції, за словами джерел, заявив, що Dynagas не зможе використовувати ці судна в інших місцях і буде змушена продати їх не західним компаніям. Водночас вартість таких суден становить близько $300 млн.

У понеділок голова дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що ЄС поки що не вдалося узгодити 21-й пакет антиросійських санкцій, однак вона вважає, що це, ймовірно, незабаром відбудеться.

"Я шкодую, що у нас немає домовленостей щодо 21-го пакету санкцій. Але я можу сказати, що ми досить близькі до цього", – сказала вона на пресконференції після засідання Ради ЄС на рівні глав МЗС.

Західні ЗМІ повідомляли, що переговори відкладено до 23 липня, оскільки постійні представники країн ЄС на нараді в середу в Брюсселі не змогли дійти згоди.

Як передає Bloomberg зі слів неназваного дипломата, держави-члени ЄС погодилися зберегти цінову межу на російську нафту на рівні $44,10 до 23 липня, "оскільки офіційні особи намагаються досягти ширшої угоди щодо санкцій".

Агентство нагадує, що граничний рівень цін мав підвищитися відповідно до зростання світових цін після 15 липня, що послабило б можливості Євросоюзу щодо чинення тиску на Росію через ціни на нафту.

"Продовження на один тиждень дає офіційним особам більше часу для досягнення угоди щодо 21-го пакету санкцій проти Росії, який передбачає більш постійне заморожування верхньої межі цін на нафту", – пояснює Bloomberg.

Для узгодження Євросоюзом 21-го пакету санкцій щодо РФ, до якого передбачалося включити продовження дії цінової межі, необхідна підтримка всіх 27 країн ЄС.