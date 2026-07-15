Вибори в РФ не вплинуть на ескалацію війни, але після них Путін може збільшити мобілізацію, – Зеленський

Парламентські вибори в Росії не вплинуть на подальшу ескалацію війни, оскільки їхній результат є прогнозованим, однак Володимир Путін може вдатися до збільшення мобілізації, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Результат виборів ніяк не буде впливати на цю ескалацію, бо результат буде відомий до виборів", – сказав Зеленський на саміті "Україна – Південно-Східна Європа" у Києві у середу.

Водночас, за його словами, в Росії зростає частка громадян, які не підтримують війну проти України.

"Ми знаємо чітко, що відсоток людей, які більше не підтримують його війну, стрімко підвищився. Я не знаю реально, скільки людей підтримують Путіна, але відсоток людей, які не підтримують війну і хочуть, щоб вона закінчилася, дуже стрімко зріс", – зазначив президент.

За словами Зеленського, особливо це помітно у прикордонних з Україною регіонах РФ, жителі яких безпосередньо відчули наслідки війни.

Президент також додав, що після виборів Путін може вдатися до нових кроків для посилення тиску, зокрема збільшити мобілізацію.

"Ми розуміємо, що це може бути збільшення мобілізації. Збільшити контрактування він (Путін – ІФ-У) не зможе, тому що треба платити великі гроші. Тому може піти на збільшення мобілізації. Думаємо про це. До таких кроків треба готуватися", – сказав він.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна має бути готовою й до інших можливих дій Росії.

"Є інші ситуаційні можливості, які є у Путіна. Ми повинні готуватися до будь-яких викликів", – зазначив президент.

Парламентські вибори в Росії заплановані на 18-20 вересня 2026 року.