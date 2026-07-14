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Політика

Країни Перської затоки, як плату за прохід суден через Ормузьку протоку, повинні будуть інвестувати в економіку США – Трамп

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Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026
Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US

Американський президент Дональд Трамп у вівторок заявив, що за забезпечення проходу через Ормузьку протоку керівники країн Перської затоки укладуть із США угоди у сфері торгівлі та інвестицій.

"Після дуже продуктивних консультацій із лідерами Близького Сходу я вирішив замінити компенсаційні виплати у розмірі 20% на торговельні та інвестиційні угоди різних країн Перської затоки зі США. Ці угоди будуть величезними і водночас надзвичайно вигідними для цих країн та їхнього майбутнього", – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Напередодні Трамп заявляв, що США мають намір відігравати роль гаранта судноплавства в Ормузькій протоці та стягуватимуть з суден плату в розмірі 20% від вартості вантажів, що перевозяться, з метою відшкодування витрат, необхідних для гарантування безпеки.

#ормузька_протока #мито #трамп #сша
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