Вучич планує відвідати саміт "Україна – Південно-Східна Європа" та зустрітися з Зеленським

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що візьме участь у саміті "Південно-Східна Європа – Україна" та має намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє сербська інформаційна агенція "ТанЮг" у вівторок.

"Звичайно, добре, коли співпрацюєш. Я вже був на чотирьох зустрічах – в Одесі, Дубровнику, Афінах та Тирані. Але це також буде нелегко, враховуючи запропоновану декларацію та все інше", – сказав Вучич журналістам у Парижі, де він відвідав військовий парад з нагоди Національного дня Французької Республіки.

При цьому не повідомляється, де саме і коли пройде саміт.

Як повідомлялося, Вучич вперше відвідав Україну у червні 2025 року для участі в саміті "Україна – Південно-Східна Європа", який тоді пройшов в Одесі. Разом з тим, він не підписав підсумкову декларацію, в якій учасники саміту закликають міжнародну спільноту активізувати підтримку України, а також підтвердили зусилля України щодо пошуку дипломатичного шляху до тривалого миру. У той же час Вучич тоді заявив, що Сербія твердо підтримує територіальну цілісність України, і що що Україна може завжди розраховувати на гуманітарну допомогу та політичну підтримку з боку Сербії.

У IV саміті "Україна – Південно-Східна Європа" в Одесі взяли участь президентка Молдови Мая Санду, президент Румунії Нікушор Дан, президент Чорногорії Яков Мілатович, президент Сербії Александр Вучич, прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков, спікерка парламенту Албанії Еліза Спіропалі, перший віцепрем’єр-міністр Північної Македонії Ізет Меджіті та віцепрем’єр-міністерка – міністерка закордонних та європейських справ Словенії Таня Файон.