Качиньський: військова допомога Україні, яка надається, зокрема, через ЄС, є необхідною

Засновник та голова партії "Право та справедливість" Ярослав Качи́ньський прокоментував заяви депутата Сейму кандидата у прем’єр-міністри Польщі від партії ПіС Пшемислава Чарнека щодо потреби примусити ЄС зупинити фінансування зброї для України та її відбудови.

"Партія "Право і справедливість" дотримується і завжди дотримувалася позиції, що військова допомога Україні, яка надається, зокрема, через ЄС, є абсолютно необхідною. Це ключове питання з точки зору польських державних інтересів та нашої безпеки", – написав він у соціальній мережі Х у вівторок.

Качиньський також повідомив, що "питання щодо заяви пана Чарнека буде роз’яснено керівництвом партії".

Як повідомляє Onet, Чарнек заявив, що якби він очолив польський уряд, то "змусив би Україну на міжнародній арені радикально змінити курс щодо Польщі та поляків". Він уточнив, що Варшава "має багато інструментів", щоб примусити Київ змінити свою політику, зокрема щодо історичних питань.

"Це треба просто прямо сказати: Україна, яка ґрунтуватиметься на антицінностях, що прославлятимуть бандерівську ідеологію, тотожну німецькому нацизму, – для такої України немає місця в Європі, і це мають визнати європейські столиці", – сказав Чарнек.

Він запропонував "змусити" ЄС зупинити допомогу Україні, доки вона не відмовиться від цих цінностей. "Треба змусити Європейський Союз, у тому числі й завдяки нашій позиції в Європейському Союзі, на цей момент припинити будь-яке фінансування озброєння України та її відбудови, доки Україна не стане на шлях гуманних цінностей", – додав політик.

Чарнек у соцмережі Х у вівторок повідомив про подання проекту резолюції Сейму, що зобов’язує уряд заблокувати процес вступу України до ЄС.

Міністр закордонних справ Польщі відреагував на заяви кандидата у прем’єри від "ПіС". Сікорський написав, що такими закликами Чарнек "хоче допустити Путіна до польського кордону", а змагання "ПіС" з проросійськими партіями "Конфедерація" та "Конфедерація польської корони" в антиукраїнській риториці "позбавляє їх розуму".

Чарнек раніше вже відзначався своїми антиукраїнськими заявами. 11 липня, у День пам’яті жертв Волинської трагедії, кандидат у прем’єр-міністри від партії Польщі "Право і справедливість" анонсував резолюцію, якою уряд закликатимуть не пускати Україну до ЄС до вирішення історичних суперечок довкола трагедії.

На початку липня лідер політсили Качинський у листі до членів партії закликав їх блокувати вступ України ЄС, доки Київ не змінить своєї політики щодо "культу Бандери та інших злочинців, прославляння УПА та ОУН".